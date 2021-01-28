Sokak hayvanlarını torpil patlatarak uzaklaştıranlara tepki

KİMSESİZ Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, bazı kişilerin oturduğu sokağa, evinin bahçesine, tarlasına ya da arazilerine giren kedi ve köpekleri korkutmak için üzerlerine torpil yakıp attığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

KİMSESİZ Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, bazı kişilerin oturduğu sokağa, evinin bahçesine, tarlasına ya da arazilerine giren kedi ve köpekleri korkutmak için üzerlerine torpil yakıp attığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Yıldırım, "Bu hayvanların ağzı var, dili yok. Duyuları daha hassastır. Torpil sesi onları korkunç derecede etkiliyor" dedi.

Satışı kısıtlı olan, özellikle düğün, bayram, asker uğurlaması gibi günlerde eğlence amacıyla kullanılan torpil, maytap ve havai fişek tarzı patlayıcı maddelere tezgah altı satış yapan iş yerlerinden ulaşmak mümkün olabiliyor. Türkiye'de son dönemde bu ürünlerin bazı kişilerce sokak hayvanlarını korkutup kaçırmak için kullandığına dair iddialara hayvanseverler tepki gösterdi. KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, bazı kişilerin oturduğu sokağa, evinin bahçesine, tarlasına ya da arazilerine giren kedi ve köpekleri korkutmak için üzerlerine torpil yakıp attığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

'PATLAMA SESİNDEN DOLAYI SARSILIYORLAR'Yıldırım, toplumda sadistçe eğilimleri olan bazı insanların hayvanlara işkence ederek hayatlarını zorlaştırdıklarını belirtirken, son zamanlarda bunun gibi davranışlara bir de torpil, maytap gibi patlayıcı maddeler kullanarak zarar verme yönteminin eklendiğini söyledi. Bulundukları bölgeye kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının gelmesinden rahatsız olan bazı kişilerin torpil yakıp hayvanların üzerine atarak korkup kaçmasına sebep olduğunu dile getiren Yıldırım, "Buna benzer olaylara son zamanlarda şahit oluyoruz. Patlayıcı maddelerin hayvanlara nasıl zarar verdiğini yılbaşında Roma'daki havai fişekten ölen kuşları görünce daha iyi anlamış olmamız gerekirdi. Doğada bu tür maddelerin kullanılmaması gerekir. Hayvanlar kış aylarında daha korunaklı olduğunu düşündüğü noktalara sığınmaya çalışıyor. Onları buralardan kovmak ve bunu yaparken de patlayıcı madde kullanmak acımasızlıktır. Bu hayvanların ağzı var dili yok. Duyuları daha hassastır. Torpil sesi onları korkunç derecede etkiliyor" dedi.'SATIŞINA TAMAMEN ENGEL OLUNMALI'

Torpil ve maytap gibi patlayıcı maddeleri kullanırken yaralanan birçok insan olduğunu ve bu yaralanmaların zaman zaman uzuv kaybına kadar gittiğini kaydeden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hamit Özen ise bu ürünlerin hangi amaçla olursa olsun kullanılmaması gerektiğini belirtti. Hem doğaya hem hayvanlara hem de insanlara zarar veren bu maddelerin, bir eğlence aracı olmadığını dile getiren Özen, "Bu ürünlerin satışına tam anlamıyla engel olunmalıdır" diye konuştu.

- Adana

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK