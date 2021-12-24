Sokak hayvanlarını toplayıp barınağa yerleştirdiler

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi ekipleri ihbar üzerine hasta, yaralı ve tehlike arz eden sokak köpeklerini toplayıp barınağa getirdi. Hayvanların ilk tedavisi veteriner hekim Yunus Giray Özarslan tarafından yapıldı. Ardından köpekler belediyenin barınağına yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Belediye başkanlarına sesleniyorum, sahipsiz hayvanlar için önlem alın, sıcak, güvenli barınaklar kurun" demişti. Bu nedenle harekete geçen Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi ekipleri ilçe sınırları içerisindeki özellike hasta ve yaralı olan sokak hayvanlarını toplayarak barınağa getirdi. Barınakta veteriner hekim Yunus Giray Özarslan tarafından ilk muayeneleri yapılan hayvanlar koruma altına alındı.

REHABİLİTASYON HİZMETİ DE VERİLİYOR

Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Veteriner hekim Yunus Giray Özarslan, "İlçe sınırlarımızdaki yaralı, hasta, tehlikeli olabilecek sokak hayvanları alıp merkezimize getiriyoruz. Burada bakımlarını, tedavilerini ve aşılarını yapıyoruz. Kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmeti de veriyoruz. Bugün 3 köpek geldi, biri yaralıydı. Hepsini muayene edip, yaralı köpeğin tedavisine başlayacağız. Sokakta yaşayan köpek kaza geçirebiliyor, başka hayvanlarla kavga ediyor. Böylece derin yaralar oluşuyor. Kanama, iltihap oluşabiliyor. Vatandaşlar çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunuyor. Ekiplerimiz gidip hayvanları toplayıp getiriyor. Yarasına, rahatsızlığına göre tedavi protokolü değişiyor" dedi.

HAYVANLARIN TEDAVİSİ VE BAKIMINDA HASSAS DAVRANIYORUZ

Hayvanları can olarak gördüklerini belirten Özarslan, "O nedenle sokaktan alınmalarından bürün bakım aşamalarına kadar dikkat ediyoruz. Hayvanın burada herhangi bir zarar görmemesine, tedavisinin usulüne uygun yapılmasına, sahiplendirirken de ailenin uygun olmasına kadar hassas davranıyoruz. İnsanların kafasında soru işareti olabilir ama gerçekler öyle değil. Hayvanların incitilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Barınaklardaki hayvanlar için önceliğimiz sahiplendirmektir. Sahiplenme olmadığında da yürürlükte olan Hayvanları Koruma Kanunu'na göre belli bir süre tuttuktan sonra alındığı yere tekrar bırakıyoruz. Ama tehlike arz eden köpekleri bırakmıyoruz, bizde misafir kalıyorlar" diye konuştu.