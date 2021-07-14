SOKAK HAYVANLARINI REHABİLİTASYON PROJESİ İLÇE KÖYLERİMİZDE DEVAM EDİYOR.
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SOKAK HAYVANLARINI REHABİLİTASYON PROJESİ İLÇE KÖYLERİMİZDE DEVAM EDİYOR.

SOKAK HAYVANLARINI REHABİLİTASYON PROJESİ İLÇE KÖYLERİMİZDE DEVAM EDİYOR.
Habermetre - Haberler | Toplum

SOKAK HAYVANLARINI REHABİLİTASYON PROJESİ İLÇE KÖYLERİMİZDE DEVAM EDİYOR. İl Özel İdaremizin Sokak Hayvanlarını Rehabilitasyon Projesi kapsamında 24. 02. 2021 tarihinde hizmete başlamış olup; geçen zaman zarfı içerisinde 462 sokak hayvanına uygulama yapılmıştır. Yapılan ameliyatlar sonrası bakımlarımız ekibimizce itinayla yapılıp sokak hayvanlarımız en kısa sürede normal yaşamlarına dönecek duruma gelmektedir. Çalışmalarımız Kütahya merkez köylerinde tamamlanmış olup; Emet İlçesi ve köylerinde 06. 07. 2021 tarihinden itibaren sürdürülmektedir. Kaymakamlıklar tarafından bildirilen listeler doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir.

Kaynak: Habermetre

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