Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi yakalandı

10.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:01
Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

'da sosyal medya hesabından sokak hayvanlarını öldüreceğine yönelik paylaşımda bulunan şüpheli, gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı'nın aktardığına merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A, hastalanan bir sokak köpeğinin fotoğrafını, "sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu ve hayvanları öldüreceğini" içeren bir notla paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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