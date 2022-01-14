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Sokak hayvanlarını besleyerek diğer vatandaşlara örnek olmak istiyor

Sokak hayvanlarını besleyerek diğer vatandaşlara örnek olmak istiyor
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Tufanbeyli'de lokanta işletmecisi Ramazan Kozanoğlu, 8 yıldır dükkandaki kalan yemeklerle sokak hayvanlarını besleyip diğer vatandaşlara da bu konuda örnek olmaya çalışıyor.

Tufanbeyli'de lokanta işletmecisi Ramazan Kozanoğlu, 8 yıldır dükkandaki kalan yemeklerle sokak hayvanlarını besleyip diğer vatandaşlara da bu konuda örnek olmaya çalışıyor.

Kozanoğlu, AA muhabirine, yiyecek bulmakta güçlük çeken ilçe merkezindeki sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için onları beslemeye karar verdiğini belirtti.

Lokantada kalan yemekleri 8 yıldır sokak hayvanlarına verdiğini ifade eden Kozanoğlu, "Diğer vatandaşlara örnek olmak için böyle bir yönteme başvurdum. Bu soğuk kış gününde sokak hayvanları gerçekten aç kalıyorlar." dedi.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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