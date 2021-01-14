Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı
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Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı

14.01.2021 14:38 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:48

ANTALYA'da yaşayan üniversite öğrencisi Çağlayan Adil Cansu (22), sokak hayvanlarını beslediği sırada yan binadaki kişilerin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

ANTALYA'da yaşayan üniversite öğrencisi Çağlayan Adil Cansu (22), sokak hayvanlarını beslediği sırada yan binadaki kişilerin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan Çağlayan Adil Aksu, bir süre önce evinin önündeki sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Sabah saatlerinde de soğuk havadan kaynaklı aracın motor kısmına giren kedileri çıkartan Çağlayan Adil Cansu, kediler için bahçesindeki kaba süt koydu. Ancak kediler yandaki bahçeye kaçınca üniversiteli genç de süt koyduğu kabı, yandaki bahçenin duvarına taşıdı.

Bu sırada yan binada oturan kimliği öğrenilemeyen bir kişi duruma tepki göstererek, süt dolu kabı yere atıp, Çağlayan Adil Cansu'ya tepki gösterince tartışma çıktı. O anlar ise Cansu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde bir kişinin eline sopa alarak Çağlayan Adil Cansu'ya doğru yürüdüğü ve üzerine tükürdüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca, genç bir kadının ise önce ayağındaki terliği üniversiteliye doğru fırlattığı ardından da duvardan atlayarak üzerine doğru koştuğu yer aldı. 


Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı
Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı
Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı
Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı
Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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