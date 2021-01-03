Sokak hayvanlarını besleyen kadına tepki gösterdiler
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Sokak hayvanlarını besleyen kadına tepki gösterdiler

03.01.2021 18:00 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:04
Sokak hayvanlarını besleyen kadına tepki gösterdiler

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kısıtlama sırasında, sokak hayvanlarına yiyecek veren bir kadına, mahalle halkından bazı kişiler tepki gösterince tartışma çıktı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kısıtlama sırasında, sokak hayvanlarına yiyecek veren bir kadına, mahalle halkından bazı kişiler tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medya takipçileri de hayvanların beslenmesine engel olduğu öne sürülen kişilere tepki gösterdi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede yaşayan Bilge A., sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıktı. Madendüzü bölgesinde sokak hayvanları için yol kenarına yiyecek bırakan kadına, kimlikleri belirlenemeyen ve hayvanların beslenmesine engel olmaya çalıştığı öne sürülen kişilerce tepki gösterildi. Sokak hayvanları için bırakılan kapların bulunduğu yerden kaldırılmasını isteyen kişiler, Bilge A.'nın üzerine yürüdü. O anları cep telefonuyla kayıt altına almak isteyen genç kadını, yaşlı bir adam engellemeye çalıştı. Araya diğer kişilerin girmesiyle tartışma sona ererken, cep telefonu görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan paylaşıma hayvansever takipçiler tepki gösterdi. 


Sokak hayvanlarını besleyen kadına tepki gösterdiler
Sokak hayvanlarını besleyen kadına tepki gösterdiler
Sokak hayvanlarını besleyen kadına tepki gösterdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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