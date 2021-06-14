SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
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SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de kırsal Akpınar Mahallesi'nde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Aysun Korkar, mahalle halkından birinin saldırısına uğradı.

ESKİŞEHİR'de kırsal Akpınar Mahallesi'nde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Aysun Korkar, mahalle halkından birinin saldırısına uğradı. Çenesinde kırıklar oluşan Korkar, sosyal medyada paylaştığı videoda olayı anlatırken, şüphelinin 'Burada besleme yapma, sinek oluyor. Sen neden burada besliyorsun" diyerek saldırdığını söyledi. Korkar'ın şikayeti üzerine olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Eskişehir'de oturan hayvansever Aysun Korkar, arkadaşlarıyla dün sokak hayvanlarını beslemek için Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'ne gitti. Kendi imkanlarıyla aldıkları mamaları hayvanlara dağıtan Korkar'a mahalleliden biri tepki gösterdi. Çıkan tartışmada Aysun Korkar'ın çenesi kırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan korkar, hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından sosyal medyadan videolar paylaşan Korkar, yaşadıklarını anlattı. Mahalleden bir kişinin 'sinek oluyor' diyerek besleme yapmasına izin vermediğini ifade eden Aysun Korkar, 'Eskişehir'de sokak hayvanlarını besleyen biriyim, çok konuşamıyorum çenemin 3-4 yerinde kırıklar var. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde besleme yaparken, tanımadığım 1 kişi gelip, 'Burada besleme yapma, sinek oluyor. Sen neden burada besliyorsun" diyerek hakarette bulundu ve daha sonra beslediğim köpekleri taş atarak, ilk attığında tepki gösteremedim. Fakat ikinci atışında hayvana denk gelince ben de üzerine yürüyünce darp edildim. Çenemden darp aldım. Şu an ameliyata girmek üzereyim, çok üzgünüm? dedi.

Bir sürü hayvanı kendi imkanlarıyla beslediklerini kaydeden Korkar, 'Fakat böyle insanlar çıkıyorlar 'Besleme yapamazsın' diye. Bu hayvanların yavruları bile açlıktan ölmüştü orada. Ben 15 kilometre öteden gelip besleme yapıyorum. Devletin arazisi, onların bahçesi değil. Sokak hayvanları bunlar. Birazdan ameliyata gireceğim, çenemde üç yerden kırık var. Konuşamıyorum çünkü doktorlar konuşmamı istemiyor. Ben oraya gidemediğim gün onlar aç kalacaklar' diye konuştu.

Aysun Korkar'ın şikayeti üzerine Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.

SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğradı
Sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğradı
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