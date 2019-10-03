Sokak hayvanlarını beslediler

03.10.2019 11:30

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla özel öğrencilerine mahallerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için paketler halinde kedi ve köpek maması verdi.



Antalya'da Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın falezler üzerinde, çam ağaçlarıyla kaplı bir alanda hizmete açtığı ve otizm, down sendromu, zihinsel yetersizlik gibi çeşitli engel gruplarına yönelik çalışmalar yürüten Engelsiz Kafe, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Engelsiz Kafe'nin özel öğrencilerinin aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, Hayvanları Koruma Günü'ne ilişkin yapılan konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından Engelsiz Kafe'nin özel çocuklarına mahallerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için paketler halinde mamalar dağıtıldı. Mamaları alan özel çocuklar, sokak hayvanlarını beslemeye onlar için bir ev haline gelen Engelsiz Kafe'nin bulunduğu bölgeden başladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA