Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildi
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Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildi

Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildiBALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesinde 15 gün önce taşındığı apartman yakınlarında sokak hayvanlarını besleyen Zerrin Toksöz (68), komşularının tepkisiyle karşılaştı.

06.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:48

Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesinde 15 gün önce taşındığı apartman yakınlarında sokak hayvanlarını besleyen Zerrin Toksöz (68), komşularının tepkisiyle karşılaştı. Zerrin Toksöz'ün, üst komşusu tarafından çeşitli hakaretlere uğrayarak tehdit edildiği iddia edildi.

Edremit ilçesi Altınkum Mahallesinde sokak hayvanlarını besleyen Zerrin Toksiz'ün beslediği hayvanlardan komşuları rahatsız oldu. Zerrin Toksöz ile komşuları arasında çıkan tartışmalar hakarete dönüştü. İddiaya göre, Toksöz'ün üst komşusu hakaretlerde bulunarak, silah kullanmakla tehdit etti. Toksöz'ün çektiği bu görüntüleri sosyal medyaya yüklemesinin ardından ise hayvanseverler olaya tepki gösterdi. Toksöz'ün oturduğu apartman dairesi önünde buluşan hayvanseverler, yanlarında getirdikleri mamalarla sokak hayvanlarını besledi. Tehdit edilen Zerrin Toksöz, emniyete gidip, şikayetçi oldu.

Zerrin Toksöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, '10-15 gün önce buraya taşındım. Daha önce oturduğum yerde çok sayıda kedi ve köpek besliyordum. Buraya taşınınca, 'dikkat edeceğim' dedim ama yine dayanamadım. Besleme yapmaya devam ettim. Apartmanın dışında hayvanları besliyordum. Apartman sakinleri hayvanları istemediklerini söylediler. Hayvanları taşlamaya başladılar. Ben de bu duruma tepki gösterdim. Tamam, korkuyor olabilirler. Ben de burada beslemeyeceğimi, uzakta besleme yapacağımı söyledim. Ama beni anlamadılar. Balkonumda 2 kedi var. Onlardan rahatsız oldular. Olaylar bu noktaya geldi? dedi.

Başka bir hayvansever ise, burada sokak hayvanlarını beslediği için motorunun tekerleğini patlattıklarını söyledi.

Zerrin Toksöz'e destek olmak için gelen grup adına konuşma yapan Tarkan Kaynar da şunlar söyledi:

"Dalyan'da köpeklerin bol olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Buradaki en büyük zorluğumuz ne mama ne doğal koşullar. Bizim en büyük sıkıntımız, hayvan sevmeyen insanlar. Kimisi yazlıkçı olarak bölgeye geliyor. 15 gün burada kalıyor, ondan sonra bölgenin sahibi oluyor. Her türlü yaşam hakkımıza karışıyor. Bir tane köpek, bir at pisliği görmek istemiyor. O zaman niye geldin buraya tatile. Bizim burası doğal bir bölge. Güneye git, başka yere git. Ben doğaya gidiyorum diye sosyal medyada paylaşmaya biliyorlar, ondan sonra buradaki doğal ortam sesinden rahatsız olduklarını söylüyorlar. Bir köpek sürekli havlıyorsa, asıl o rahatsızdır. Yaşam alanı elinden alınmış veya huzursuzdur. Buralar boşken, şu an inşaatlar doldu ve onların yaşam alanı kısıtlanıyor. Hayvanlara dokunmayın, dokunana da dokunmayın. 68 yaşındaki bir kadın, kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarına bakıyor ve ona edilmedik hakaret bırakmıyorlar. Ona yalnız olmadığını hissettirmek için buradayız."

Sokak hayvanlarını beslediği için tehdit edildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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