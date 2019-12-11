Sokak hayvanlarını 'askıda mama' uygulamasıyla besliyor

11.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:28

İzmit'te petshop dükkanı işletmecisi Hatice Maide Saltat (27), ekmek fırınlarında gördüğü 'Askıda ekmek' uygulamasından esinlenerek 'Askıda mama' uygulaması başlattı. Toplanan mamaların kentin 30 farklı noktasındaki sokak hayvanlarına ulaştığını belirten Saltat, hedeflerinin kent merkezinde bulunan bütün sokak hayvanlarına ulaşmak olduğunu söyledi.

İzmit Bakırcılar Çarşısı'nda iki yıldır hizmet veren bir petshop, soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için, genellikle ekmek fırınlarında kullanılan askıda ekmek uygulamasının bir benzeri olan askıda mama uygulamasını başlattı. Müşterilerinin petshopa gelerek en az 2 lira değerinde mama ücreti bırakıp gittiklerini ve kendilerinin de bağışlanan bu mamaları sokak hayvanlarına ulaştırdıklarını söyleyen Hatice Maide Saltat, başlattıkları bu uygulama sayesinde birçok sokak hayvanına mama ulaştırabildiklerini belirtti.

Amaçlarının sokakta zor şartlar altında yaşamaya çalışan sokak hayvanlarının hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu aktaran Hatice Maide Saltat, 'Bizler de kışın sokaklarda soğukta kalan sokak hayvanlarına ulaşabilmek için bu paketleri yapmaya karar verdik. Müşterilerimiz dükkanımıza geldiği zaman askıda mamaya para bırakabiliyorlar. Burada biriken paralarla sokak hayvanları için özel mamalar temin ediyoruz. Bunları paketleyip dağıtım noktalarına gönderiyoruzö dedi.'ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALDIK, MUTLUYUZö

Kentin birçok noktasındaki sokak hayvanlarına ulaştıklarını söyleyen Hatice Maide Saltat, 'Genelde fırınlarda askıda ekmek uygulaması görmeye alışkınız, bu da onun bir değişik versiyonu olarak askıda mama. Şu an aylık 100 mamayı sokak hayvanlarına ulaştırabiliyoruz. Bu sayının daha fazla artmasını istiyoruz. Umarım bütün sokak hayvanlarına ulaşabiliriz. Çok olumlu tepkiler aldık ve bu yüzden mutluyuzö diye konuştu.

Kaynak: DHA