Sokak hayvanlarını 38 yıldır yazın susuz, kışın da yiyeceksiz bırakmıyor

IĞDIR (AA) - Iğdır'da yaşayan emekli memur İsmail Yıldırım, 38 yıldır sokak hayvanlarının yazın susuz, kışın da yiyeceksiz kalmaması için çabalıyor.

Memur emeklisi 75 yaşındaki Yıldırım, 38 yıl önce görev yaptığı Adana'da yazın kavurucu sıcaktan etkilenen sokak hayvanlarına su ve yiyecek vermeye başladıktan sonra "can dost"larla gönül bağı kurdu.

Tayin olduğu Iğdır'da da emekli olana kadar sokak hayvanlarını unutmayan Yıldırım, her gün restoran ve kasaplardan topladığı yemek artıkları ve kendi imkanlarıyla aldığı mamaları aracıyla caddeleri gezerek sokak hayvanlarına veriyor.

Yıldırım'ın yiyecek ve mama bırakmak için gittiği mahallelerde etrafı yaz kış kendisini tanıyan sokak hayvanları tarafından sarılıyor.

"Yavrularım, canlarım, oğlum" diyerek besliyor

Sokak hayvanlarını "yavrularım, canlarım, oğlum" diye seslenerek besleyen Yıldırım, gönüllü yaptığı çalışmaya katkıda bulunmak isteyen hayırseverler için sosyal medya hesabından mama kampanyası da yürütüyor.

Hayvansever Yıldırım, AA muhabirine, 1984 yılında elleriyle beslediği sokak hayvanlarının sevgisiyle tanıştığını söyledi.

O tarihten bu yana sokak hayvanları için çabaladığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu gönüllü işimde yakın zamanda 38. yılıma girdim. Kendi imkanlarımla beslerken, karşıma diğer hayvanlar çıktı, daha zor durumda olanları, aç olanları gördükçe benim kadro çoğaldı. En az 30 kedi, 70-80 köpek karşıma çıkıyor. Kadro fazla olunca hepsine yetişemiyorum. Her ay emekli maaşımla 500 lira civarında yiyecek alıp kendi aracımla sokakları gezerek dağıtıyorum. Bana bir daha burada yem verme, burayı kirletiyorlar diye tepki gösterenler de oluyor. Yanıma yaklaşıp Allah senden razı olsun diyenler de var ama genelde çok tepki aldım."

"Yurt dışından bile mama desteğinde bulunanlar var"

Yıldırım, vatandaşlardan gelen olumsuz tepkilere aldırış etmediğini belirterek, hayatının sonuna kadar sokak hayvanlarını besleyeceğini dile getirdi.

Vatandaşlardan evlerinin önüne biraz yiyecek ve bir kap su koymasını isteyen ve bu sayede birçok hayvanın sorununun çözüleceğini aktaran Yıldırım, "Yaz günleri çok susuzluk çekiyorlar, kışta ise açlık devam ediyor. Duyarlı insanlar var. Yaptığım çalışmaları fotoğraflıyorum ve sosyal medyadan paylaşıyorum. Yurt dışından bile bana mama desteğinde bulunanlar var. Yaptıklarımın yüzde 30-40'ı yardımlarla oluyor ama bu yeterli değil. Kasaplardan topladığım kırıntılar, lokantalardan aldığım yağlı ekmeklerle idare etmeye çalışıyorum ama yetmiyor." diye konuştu.

Ömrünün yarısından fazlasını gönüllü olarak sokak hayvanlarına adadığını anlatan Yıldırım, "Bu iş gönül meselesidir. Allah bana böyle bir görevi verdiği için şükürler olsun. Herkese nasip eder mi bilmiyorum ama ben zorluklar da çeksem, akşam eve gittiğim zaman 'bugün ne yaptım' diye kendime sorduğumda bir rahatlama oluyor." ifadelerini kullandı.