Sokak hayvanlarına yuva yaptılar
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Sokak hayvanlarına yuva yaptılar

01.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:01
Sokak hayvanlarına yuva yaptılar

Hayvan gönüllüleri ile sporseverlerin bir araya geldiği Köpek Kulübesi etkinliğinde sokak köpekleri için kulübeler inşa edildi ve İstanbul'un farklı noktalarına dağıtıldı.

Hayvan gönüllüleri ile sporseverlerin bir araya geldiği Köpek Kulübesi etkinliğinde sokak köpekleri için kulübeler inşa edildi ve İstanbul'un farklı noktalarına dağıtıldı.

ETKİNLİKLERDEN ARTAN MALZEMELER KULLANILDI

Spor İstanbul çalışanları ve 41 İstanbul gönüllüsünün yer aldığı organizasyonda, etkinliklerden artan malzemeler kullanılarak soğuk kış aylarında sokaktaki can dostlarımız için barınaklar yapıldı. Uzman eğitmenlerin de yer aldığı Köpek Kulübesi etkinliğinde sokak hayvanlarına karşı farkındalığın artırılması ve sokak köpeklerine nasıl yardım edeceğini bilemeyen vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlandı.

Toplam 32 kulübe; Bakırköy, Zeytinburnu, Sarıyer ve Beykoz'da köpeklerin beslendiği alanlara bırakıldı.

Kaynak: Hürriyet

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