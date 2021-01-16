Sokak hayvanlarına "vefa" desteği
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Sokak hayvanlarına "vefa" desteği

16.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:54

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Çankaya İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, kısıtlama gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da yardımına koştu.

Ekipler, sokak aralarında gördükleri köpek ve kediler için uygun noktalara mama bıraktı.

Güvenpark'taki güvercinleri de unutmayan ekipler, buradaki kuşları da besledi.

Çankaya İlçe Tarım Müdürü Yener Bilgisel, vefa grubu olarak, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde düzenli şekilde sokak hayvanlarını beslediklerini belirterek, ekiplerin pek çok noktaya mama bıraktığını söyledi.

Sokak hayvanlarına 'vefa' desteği
Sokak hayvanlarına 'vefa' desteği
Sokak hayvanlarına 'vefa' desteği
Sokak hayvanlarına 'vefa' desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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