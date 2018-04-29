Sokak Hayvanlarına Ücretsiz Mama Dağıttılar

Ereğli ilçesinde sokak hayvanları için ücretsiz mama dağıtıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Denizcilik Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ereğli Gönülden Hayvan Severler Derneği ile ilçe merkezinde kurdukları stantta ücretsiz mama dağıttı.

Dernek Başkanı Belgin Alcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileriyle farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Sokaktaki kedi ve köpeklerin beslenebilmesi için ücretsiz mama dağıtımı yaptıklarını belirten Alcan, "Yoldan geçenlere ücretsiz mama dağıtıyoruz. Bu şekilde sokaktaki kedi ve köpekleri doyabilirler." dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da standı ziyaret ederek öğrenci ve dernek yöneticilerini çalışmalarından dolayı kutladı.