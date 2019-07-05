'Sokak hayvanlarına su verin' çağrısı



EDİRNE'nin Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı Sorumlusu veteriner Hasan Nural, hava sıcaklıklarının 34 dereceye kadar ulaşması nedeniyle sokak hayvanlarının suya ulaşmada zorlandığını belirterek, "Sokak hayvanlarına su verin" çağrısında bulundu.

Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Barınağı'nda bulunan köpekler, 34 dereceyi bulan hava sıcaklıklarından olumsuz etkileniyor. Hayvan barınağı çalışanları, gün içinde hortumla yerlere su sıkarak ve içme sularını değiştirerek, köpekleri sıcak havadan korumaya çalışıyor. Geçici Hayvan Barınağı Sorumlusu veteriner Hasan Nural, sıcak havalardan sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiğini belirterek, "Hava sıcaklıklarının artmasıyla sokakta yaşayan canlılar su bulmakta zorlanıyor. Onlara yardımcı olmak için kapılarımızın önüne bir kap su koyabiliriz. Yaşam için bizim nasıl suya ihtiyacımız varsa sokakta yaşayan canlıların da bu suya ihtiyacı var. Biz de barınakta yerlere su tutarak ve içme sularını tazeleyerek, onları serinletmeye çalışıyoruz. Ayrıca gölgeliklerimiz var. Yaz mevsimini rahat geçirebilmeleri için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Şehrin çeşitli bölgelerinde su ve yem odaklarımız var. Burada ihtiyaçlarını karşılıyorlar" dedi.

'GÜNEŞ ÇARPMASINA MARUZ KALABİLİRLER'

Hasan Nural, sokak hayvanlarının sıcakta susuz kalmaları halinde 'güneş çarpması'na maruz kalabileceklerini dile getirerek, "Genelde sağlıklı olan hayvanlar kendilerini gölgeye atarlar. Hasta olan hayvan bunu yapamayabilir. Sıcak havada suya ulaşmakta zorluk çekebilirler. En büyük problem suya ulaşmak. O yüzden vatandaşlar kapılarının önüne bir kap su koyarlarsa sokak hayvanları için son derece faydalı olur" dedi.

'DİĞER CANLILARIN DA YAŞAM HAKKI VAR'

Sokak hayvanlarıyla bir arada yaşamaya alışılması gerektiğini vurgulayan Nural, "Barınağımıza gelen sokak hayvanlarını kısırlaştırıp, aşılarını yaparak, iyileştikten sonra sahiplendirmeye çalışıyoruz. Eğer sahiplendiremezsek aldığımız yere bırakma zorunluluğumuz var. Bu konuda yapabileceğimiz fazla bir şey olmuyor. Onlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu dünya sadece insanlara ait değil. Sokakta yaşayan canlılara da ait. Diğer canlıların da yaşam hakkı var. Bu hakka herkesin saygı göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Edirne