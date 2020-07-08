Sokak hayvanlarına su ve yiyecek desteği
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Sokak hayvanlarına su ve yiyecek desteği

Şehitkamil Belediyesi, aşırı sıcak havalarda da can dostların en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor.

Sokak hayvanlarına su ve yiyecek desteği
08.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:59

Şehitkamil Belediyesi, aşırı sıcak havalarda da can dostların en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelindeki hayvan beslenme noktalarına düzenli olarak yiyecek ve içecek bırakmaya devam ediyor.

Uyguladığı proje ve gerçekleştirdiği çalışmalarla sokak hayvanlarının yaşadığı zor günlerde onlara destek olan Şehitkamil Belediyesi, 2011 yılında başlattığı 'Bayat Ekmek Toplama' projesinin kapsamını genişletmeye devam ediyor. Proje kapsamında apartmanların önüne koyulan bayat ekmek toplama kutuları sayesinde çöpe atılacak bayat ekmekler toplanıyor. Yaz ve kış aylarının olumsuz hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının doyurulması için ilçenin farklı noktalarında belirlenen yiyecek ve içecek noktaları sayesinde sokak hayvanlarının karnı doyuyor. İlçede bulunan mevcut hayvan beslenme noktası sayısını son 4 ay içerisinde 3 kattan fazla arttıran Şehitkamil Belediyesi, daha fazla sokak hayvanına ulaşmak için projenin kapsamını her geçen gün genişletiyor.

Hayvanlar aç ve susuz bırakılmıyor

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Batıkent Mahalle Muhtarı Mecit Katırcı, "Şehitkamil Belediyemiz, ilçemize yapmış olduğu hizmetlerle vatandaşlarımıza göstermiş olduğu duyarlılığı, sokak hayvanlarımıza da gösteriyor. Parklarımızda oluşturduğu beslenme noktaları ile bu sıcak yaz günlerinde hayvanlarımızı aç ve susuz bırakmıyor. Belediyemizin bayat ekmek toplama ekipleri, topladığı bayat ekmekleri bu beslenme noktalarına getirerek, hayvanlarımıza yem olarak bırakıyor. Bunun yanı sıra mahalle sakinlerimiz de yiyecek ve su getirerek, sokak hayvanlarımızı aç ve susuz bırakmıyor. Çok güzel bir uygulama, belediyemizin yapmış olduğu bu uygulamadan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Şeref Kıraç ise yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu sıcak yaz günlerinde bizler nasıl susuzluk ve açlık çekiyorsak muhakkak ki hayvanlar da açlık ve susuzluk çekiyordur. Bundan dolayı da Şehitkamil Belediyemiz, sokak hayvanlarını düşünerek parklarımızda oluşturduğu hayvan beslenme noktaları ile hayvanlarımıza sahip çıkıyor. Hayvanlarımız, bu beslenme noktaları sayesinde aç ve susuz kalmıyor. Bizler de mahalle sakinleri olarak elimizden geldiği kadar, bu beslenme noktalarına yiyecek ve su getirerek, sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmamaya çalışıyoruz. Bizlere böyle bir hayır yapmayı ve hayvanlara destek olmamıza vesile olduğu için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederiz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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