Sokak hayvanlarına su kabı

Aras Kargo, bunaltıcı yaz aylarında su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için tüm şube, bölge müdürlükleri ve transfer merkezlerine su kabı gönderdi. Bu kapsamda şimdiye kadar toplam 10 bine yakın adet su kabı dağıtıldı.

Aras Kargo, bunaltıcı sıcakların bastırmasıyla birlikte hayvanların susuz kalmasını engellemek amacıyla tüm şube, bölge müdürlükleri ve transfer merkezleri önünde daha önce olduğu gibi bu yıl da su kabı bulundurmaya başladı. Yapılan duyuruya göre şirket, 2015 yılında başlattığı bu uygulamayla şimdiye kadar 10 bine yakın su kabı dağıttı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Sokaktaki minik dostlarımızın oldukça zorlu olan yaşam mücadelesi yaz aylarının gelmesiyle daha da ağırlaşıyor. Su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olmak ve onların bu dönemi daha kolay atlatmasını sağlamak amacıyla Aras Kargo olarak yıllardır tüm bölge müdürlüklerimiz ve transfer merkezlerimiz önünde su kabı bulunduruyoruz" diye konuştu.

Aras Kargo'nun topluma değer katma ve çevreyi koruma odaklı projelerine şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirten Ayyarkın şunları söyledi: "2014 yılında oluşturduğumuz Doğa Dostu Araslar platformu ile Türkiye'nin kıyılarını temizleyerek şimdiye kadar toplam 3 ton atığın denizlerimize karışmasını engelledik. 8 yıl önce Türkiye'nin en büyük elektrikli araç filosunu kurarak karbon salınımını önemli ölçüde azalttık. Transfer merkezlerimizde kullandığımız LED aydınlatma ve fotosel sistemleriyle yüzde 25 enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra kargo poşetlerimizde doğa dostu malzemeler kullanıyoruz."

Şirket geçtiğimiz kış ayında da sokak hayvanları için kullanılmış kargo kolilerinden nasıl kedi evi yapılacağına dair video yayınlamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA