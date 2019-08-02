Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi çalışanları tarafından sokak hayvanlarına su ile mama bırakıldı.

Gençlik Merkezi çalışanları tarafından Sıcak günlerde sokakta hayvanlarının su ile yemek bulmakta zorluk çekmeleri üzerine park ve bahçelere su ve mama kabı yerleştirildi.

Gençlik Merkezi çalışanları, Vatandaşların sokak hayvanları için su kaplar içerisine ve ile mama bırakılmasını isteklerini ifade ettiler. - KİLİS

Kaynak: İHA