Sokak Hayvanlarına Sosisli İlaçlama

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolundaki sahipsiz sokak havyalarını içine ilaç yerleştirilen sosislerle parazitlere karşı ilaçladı. Ekipler ayrıca muhtelif noktalara yem bıraktı.



Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi Uludağ yolundaki sahipsiz köpeklere hastalanmamaları için ilaçlama yaptı. Oteller bölgesine kadar çıkan ekipler, yol boyunca karşılaştıkları bütün köpeklere iç ve dış parazite karşı etkili olan ilaçlardan verdi. Sosislerin içine yerleştirilen ilaçlar, köpekleri uyuz, pire, kene gibi dış parazitlere ve şerit ile kelebek gibi iç parazitlere karşı koruyarak sağlıklı kalmalarını temin edecek.



Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayrıca kış dönemindeki zorlu hava şartlarında hayatlarını sürdüremeyecek olan yavru köpekleri anneleri ile birlikte alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne getirdi. Kış mevsimini barınakta geçirecek olan yavru köpekler ve anneleri, havaların ısınmasının ardından yeniden alındıkları yerlere bırakılacak. Güçten düşmüş, yaşlı, yaralı, hasta köpekler de tedavilerinin ve bakımlarının yapılması için toplanarak barına getirildi. Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanların aç kalmamaları adına belli noktalara da yem bıraktı.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaklaşan kış mevsimi öncesi sahipsiz hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesi ve aç kalmamaları için çalışmalar yürüttüklerini belirterek Dündar, "Dünyamızdaki bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun şuurundayız. Allah'ın yaratmış olduğu canlıları unutmuyoruz. Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerinin korunması için çalışıyoruz. Sahipsiz köpekleri hastalıklardan korumak adına ekiplerimiz ilaçlama yaptı. Ayrıca belli noktalara yemler bırakıldı. Belediyemizce yol boyunca yerleştirilmiş olan güneş enerjisi ile çalışan yemmatiklerimizin kontrolleri ve yem takviyesi yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA