Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyorlar

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden bir araya gelen hayvanseverler, sokak hayvanlarını besleyip onların ihtiyaçlarını gideriyor.

Kent merkezinde 17 kişiden oluşan gönüllü grup üyeleri, sokak hayvanlarını tespit edip onların beslenme ihtiyaçlarını gideriyor. Bazı grup üyeleri ise evini açtığı sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Grup üyeleri aynı zamanda yaralı hayvanları, tedavi ihtiyacı olanları veterinerde tedavilerini yaptırıyor.

Gönüllü hayvansever Salih Arakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden sokak hayvanlarına sahip çıkalım adlı grup kurduklarını belirtti.

Grup üyeleri olarak kentteki sokak hayvanlarını tespit edip onların besleme ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Arakçı, "Maddi durumu iyi olan kişilerin yardımları sayesinde hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Milletimizin sokak hayvanlarına karşı korkularını yenmek için toplandık. Sokak hayvanlarını besliyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.