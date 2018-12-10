Sokak Hayvanlarına Özel Mobil Araç

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, evinin önünde kedi besleyen vatandaşlara mobil araçlarla kedi kısırlaştırma hizmeti veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dişi bir kedinin her doğumda 4 ila 6 arasında yavru dünyaya getirdiği ve yavruların sokakta telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Hem kedilerin hem de evinin önünde kedi besleyen vatandaşların bu durumla karşılaşmaması için mobil araçlarla kısırlaştırma hizmeti sunulduğu aktarılan açıklamada, kentte haziran-kasım döneminde 490 kedinin kısırlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ayağına kadar giden mobil kısırlaştırma aracında verilen hizmetlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Kedilerini kısırlaştırmak isteyen vatandaşlar Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmet veren mobil kısırlaştırma aracına kedilerini getiriyor. Öncelikle muayene edilen kedilere operasyon yapıldıktan sonra kuduz aşısı vuruluyor. Ayrıca kısırlaştırılan kedilerin yanında yaralı, hasta ve yavru kediler varsa ayrıca aşılanıyor."

Kedilerini kısırlaştırmak isteyen vatandaşların öncelikle kedilerin sokak hayvanı olduğuna dair ilçe belediyelerinden yazı alması gerektiği belirtilen açıklamada, "Alınan yazı sonrasında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 0262 331 36 84 numaralı telefondan Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlanarak randevu alınıyor. Verilen saat ve tarihte, istenilen belgelerle kısırlaştırılacak kediler ile mobil kısırlaştırma araçlarının bulunduğu alana gidildiğinde gerekli operasyonlar yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

"Kedi sayısı arttığında bakmak zorlaşıyor"

Beslediği "Mırnak" ve "Çaca" isimli iki sokak kedisini kısırlaştırmak için mobil araca getiren Gizem Nida Karayel, yavrularına bakamama endişesiyle kedileri kısırlaştırdığını aktararak, "Kedinin yemesi içmesi ve diğer bakımları zorlaşıyor. Sadece bu değil, çok fazla yavru olunca çevre açısından bakımı da olanaksızlaşıyor. Bundan dolayı kısırlaştırmak daha iyi bir seçenek." dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, sokakta yaşayan kediler için daha iyi olanaklar sağladığını vurgulayan Karayel, "Birçok insan kedilere bakarken yavrulayacak, çoğalacaklar diye evinin önünde veya bahçesinde bakmak istemiyor. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu kısırlaştırma insanları daha da bilinçlendirebilir. Kediler kısırlaştırıldığı zaman insanlar kedilere bakabilir ve devamında sahiplenebilir." ifadelerini kullandı.