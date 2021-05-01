Sokak hayvanlarına mama desteği
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Sokak hayvanlarına mama desteği

Sokak hayvanlarına mama desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Kahramanmaraş'ta Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Türkoğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yaptı.

Jandarma ekipleri tarafından, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere yiyecek ve mama bırakılarak karınları doyuruldu. Kısıtlamanın devam ettiği günlerde de sokak hayvanlarına yönelik çalışmanın devam edeceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Sokak hayvanlarına mama desteği
Sokak hayvanlarına mama desteği
Sokak hayvanlarına mama desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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