Sokak hayvanlarına mama desteği Niğde Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakıyor.

Niğde Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakıyor.

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tunç Bilgin, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 4 gün boyunca kentin değişik noktalarına sokak hayvanları için 250 kilogram mama bıraktıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalıştıklarını belirten Bilgin, "Duyarlı vatandaşlardan belediyemizi arayanlar da oluyor, biz de hemen o bölgeye giderek yemleme yapıyoruz. Gerekli durumlarda hem besleme hem de tedavilerini yapıyoruz." dedi.

Bilgin, salgın sürecinde sokak hayvanlarına destek veren hayvanseverlere de teşekkür etti.

Kaynak: AA