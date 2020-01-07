Sokak Hayvanlarına mama desteği
Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından sokak hayvanlarına verilmesi için mama dağıtımı yapıldı.
Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından sokak hayvanlarına verilmesi için mama dağıtımı yapıldı.
Kilis Belediyesi, havaların soğumasıyla şehrin ucra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteğini sürdürüyor.
Mamalar, Kilis Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Ayşe Öztürk'e teslim edildi.
Belediye yetkilileri, Sokak hayvanları, için besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımının, kış ayları boyunca devam edeceğini ifade ettiler. - KİLİS