Sokak Hayvanlarına mama desteği
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Sokak Hayvanlarına mama desteği

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından sokak hayvanlarına verilmesi için mama dağıtımı yapıldı.

07.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:48
Sokak Hayvanlarına mama desteği

Gıda Bankası tarafından sokak hayvanlarına verilmesi için mama dağıtımı yapıldı.


Kilis Belediyesi, havaların soğumasıyla şehrin ucra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteğini sürdürüyor.


Mamalar, Kilis Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Ayşe Öztürk'e teslim edildi.


Belediye yetkilileri, Sokak hayvanları, için besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımının, kış ayları boyunca devam edeceğini ifade ettiler. - KİLİS

Kaynak: İHA
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