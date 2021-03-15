Sokak hayvanlarına mama dağıtımı devam ediyor
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Sokak hayvanlarına mama dağıtımı devam ediyor

15.03.2021 18:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:32
Sokak hayvanlarına mama dağıtımı devam ediyor

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği sağlanıyor.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği sağlanıyor.

Bu kapsamda her gün rutin olarak mama dağıtımı yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yer mekan ayrımı yapmaksızın şehrin dört bir yanındaki sokak hayvanlarına mama ulaştırmak için canla başla çalışıyor.

Sürekli mama denetimi yapan ekipler, mamaların bitmesi durumuna karşılık sürekli sahada bulunarak hayvanların aç kalmasının önüne geçiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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