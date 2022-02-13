Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kış döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için yem ve mama bıraktı. Soğuk ve kar yağışının kendisini hissettirdiği kentte, sokak hayvanlarının yem ihtiyacını gideren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda mama dağıtımını aralıksız sürdürüyor.

Hizmetlerini sadece insana yönelik değil, tüm canlıları da kapsayacak şekilde yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu anlamda kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da gözeterek onların yem ihtiyacını karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kış döneminde gerek merkezde, gerekse ilçelerde kullanılmak üzere aralarında kuş, kedi ve köpek yemleri olmak üzere 203 beslenme noktasında 25 ton yemi sokak hayvanlarının istifadesine sundu.

Kayseri'de yerel yönetim faaliyetlerini sadece insanların konforu ve güvenliği bağlamında değil, diğer canlılara da yaşamdan kaynaklanan hakları dolayısıyla hizmet gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ağır kış şartlarında yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına el uzatarak onların beslenme ihtiyacını gideriyor. Büyükşehir Belediyesi, sadece beslenme değil hayvan barınakları ile de sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. - KAYSERİ