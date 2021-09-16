Sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı

Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde yaşayan Hilal Oktay ve Mehmet Ali Başaslan çifti ile kızları, gece saatlerinde sokak hayvanlarını beslerken, elinde bıçak olan bir grubun saldırısına uğradı.

Mehmet Ali Başaslan'ın burnu kırılırken, eşi ve kızı ise arbede sırasında ayaklarına aldıkları darbelerle yaralandı. Başaslan ailesinin fertleri, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hilal Oktay Başaslan, 20 dairelik sitede 4-5 dairede oturanların son bir yıldır sokak hayvanlarının beslenmesine karşı çıktığını söyledi.

Geçen hafta da site içerisindeki sokak hayvanlarına elektroşok cihazıyla saldırıldığını öne süren Başaslan, şu iddialarda bulundu:

"Biz de hayvanlar tekrar şiddet görmesin diye onları site dışına aldık ancak sokakta da şok cihazlarıyla saldırılar devam etti. Biz hayvanları beslerken dairelerden kafamıza torpil benzeri patlayıcılar atmaya başladılar. Geçen hafta da başıma seramik atıldı, şikayetçi olduk. Bu hafta da bize silah sıktılar, ben sadece sesini duydum."

Mehmet Ali Başaslan ise eşi ve kızıyla kimseye rahatsızlık vermemek için gece saatlerinde sokak hayvanlarını beslediklerini dile getirdi.

Kızı sokak hayvanlarına mama verirken üzerine ateş edildiğini öne süren Başaslan, " 'Sen burada yaşayamazsın, hayvanları besleyemezsin' diyerek üzerime saldırdılar. İkisinin elinde döner bıçağı, birinin elinde silah ve birinin de elinde sopa vardı." dedi.

Öte yandan yaşananlar, çiftin kızları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.