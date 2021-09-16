Sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde yaşayan Hilal Oktay ve Mehmet Ali Başaslan çifti ile kızları, gece saatlerinde sokak hayvanlarını beslerken, elinde bıçak olan bir grubun saldırısına uğradı.

Mehmet Ali Başaslan'ın burnu kırılırken, eşi ve kızı ise arbede sırasında ayaklarına aldıkları darbelerle yaralandı. Başaslan ailesinin fertleri, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hilal Oktay Başaslan, 20 dairelik sitede 4-5 dairede oturanların son bir yıldır sokak hayvanlarının beslenmesine karşı çıktığını söyledi.

Geçen hafta da site içerisindeki sokak hayvanlarına elektroşok cihazıyla saldırıldığını öne süren Başaslan, şu iddialarda bulundu:

"Biz de hayvanlar tekrar şiddet görmesin diye onları site dışına aldık ancak sokakta da şok cihazlarıyla saldırılar devam etti. Biz hayvanları beslerken dairelerden kafamıza torpil benzeri patlayıcılar atmaya başladılar. Geçen hafta da başıma seramik atıldı, şikayetçi olduk. Bu hafta da bize silah sıktılar, ben sadece sesini duydum."

Mehmet Ali Başaslan ise eşi ve kızıyla kimseye rahatsızlık vermemek için gece saatlerinde sokak hayvanlarını beslediklerini dile getirdi.

Kızı sokak hayvanlarına mama verirken üzerine ateş edildiğini öne süren Başaslan, " 'Sen burada yaşayamazsın, hayvanları besleyemezsin' diyerek üzerime saldırdılar. İkisinin elinde döner bıçağı, birinin elinde silah ve birinin de elinde sopa vardı." dedi.

Öte yandan yaşananlar, çiftin kızları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı

Sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı

Sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı

Sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı

Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı

 Evde silahla oynayan çocuk, arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürdü

Evde silahla oynayan çocuk, arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürdü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Altay Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Donald Trump Şans Oyunları Abdullah Avcı Cengiz Ergün Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:42:10. #1.11#