Sokak hayvanlarına konteynır tedavi kliniği
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Sokak hayvanlarına konteynır tedavi kliniği

18.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:05
Sokak hayvanlarına konteynır tedavi kliniği

Marmara Adası'nda yaşayan sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri sunabilmek üzere bir konteynır alımı gerçekleştirildi.

Marmara Adası'nda yaşayan sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri sunabilmek üzere bir konteynır alımı gerçekleştirildi.

Marmara Adası Dostları isimli gönüllüler grubu girişimiyle, adada yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarına tedavi kliniği olarak hizmet verecek konteynır adaya getirildi.

Marmara Adası'nda bugüne kadar can dostların tedavi edilebileceği bir kliniğin olmaması üzerine harekete geçen Marmara Adası Dostlar Gönüllüler Grubu üyeleri, sokak hayvanlarının muayene ve ameliyat edilebilecekleri bir mekan kazanımı için başlattıkları çalışmada istenilen hedefe ulaşıldı.

Gönüllüler Grubu üyeleri yaptıkları açıklamada; Adada can dostlar için 1-1,5 yıl önce HAYTAP tarafından adaya veterinerlik hizmetlerinde kullanılabilecek alet ve malzeme bağışının yapılmasına karşın, klinik binası olmadığından hastalanan veya sakatlanan can dostlarıyla yeteri kadar ilgilenemediklerini söyledi. Adadaki resmi makamlarla yapılan görüşmeler sonucu, kaymakamlığın otoparkında bu iş için uygun bir yer olduğunu öğrendiklerini ve bu noktaya yerleştirmek üzere ameliyathane ve uyanma odası olarak kullanılabilecek özellikte, istenilen plana uygun bir konteynır sipariş edildiği belirten Marmara Adası Dostlar Grubu, bu konteynırı Marmara Kaymakamlığı'na bağışladıklarını, hazırlanan zemine bir hayırsever tarafından beton döküldüğünü bildirdi. - BALIKESİR

Sokak hayvanlarına konteynır tedavi kliniği
Sokak hayvanlarına konteynır tedavi kliniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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