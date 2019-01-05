Sokak Hayvanlarına Kaloriferli Özel Oda Hizmeti

Sivas Belediyesi tarafından yaklaşık 7,5 milyon lira harcanarak yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde zorlu hava şartlarının yaşandığı bugünlerde bin 100 hayvana kalorifer sistemli özel odalarda bakılıyor.

Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz aylarında açılışı yapılan ve Seyfebeli mevkinde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak yuvası oldu. Hava soğukluğunun zaman zaman eksi 20 derecelere kadar düştüğü Sivas'ta kent merkezinde yaşayan sokak hayvanları tesiste misafir ediliyor. Hayvanların üşümemesi için her bir barınakta bulunan kalorifer sistemi ile kulübeler ısıtılıyor. Kış şartlarının çetin geçtiği bugünlerde Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 25 personeli ile yaklaşık bin 100 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Sivas Belediyesi Veteriner Hekimi Şahin Alıcı amaçlarının hayvanların sokaklarda aç, susuz ve bakımsız kalmaması olduğunu belirterek, "Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi olarak şu an ortalama bin 100 civarında hayvanımıza ev sahipliği yapıyoruz. Sokak hayvanlarının yaşayabileceği standart bir ortam oluşturduk. Standart kafes düzenlerimiz, serbest gezinti alanlarımız var. Her hayvanımız için ayrı bir kulübe var. Bu kulübelerin içinden geçen kalorifer tesisatı ile sıcak su ile bu hayvanlarımız soğuktan korunmuş oluyor. Bunun haricinde kafeslerimizin içinde dezenfeksiyon ve koku giderici amacı ile kurmuş olduğumuz sistem var. Bu sistemle hem kafeslerin temizliğini hem de kokusunu önlemiş oluyoruz ve hijyeni sağlamış oluyoruz. Kış dolayısıyla dışarıda yaşayan hayvanlarımızı aldık ve burada misafir ediyoruz. Buradaki hayvanların bakım ve beslenmelerini sürekli yapıyoruz. Burada amacımız sokakta hayvanlarımız aç, susuz ve bakımsız kalmasın. Bütün hayvanların bakımını yapabilelim" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA