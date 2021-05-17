Sokak hayvanlarına işkence edip ölüme terk ettiler
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Sokak hayvanlarına işkence edip ölüme terk ettiler

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Sokak hayvanlarına işkence edip ölüme terk ettiler Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından köpeğin kulağı kafatası görünecek şekilde kesilirken yavru kedi de gözlerine çubuk batırılmış şekilde bulundu.

Sokak hayvanlarına işkence edip ölüme terk ettiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından köpeğin kulağı kafatası görünecek şekilde kesilirken yavru kedi de gözlerine çubuk batırılmış şekilde bulundu. Koruma altına alınan hayvanların tedavilerinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

Yenişehir ilçesindeki Fiskaya semtinde, gece geç saatlerde acı içinde kıvranan bir aylık yavru köpek, çevredekiler tarafından fark edildi. Yaralı hayvanı bulan vatandaşlar, hayvanlara yönelik faaliyet yürüten bir dernek yetkilisi Ceylan Gülen ve Şilan Koyuncu'ya haber verdi. Gece yarısı veteriner kliniğine götürülen ağır yaralı yavru köpek, tedavi altına alındı. Veteriner hekim Bünyamin Gördük ve hayvansever Şilan Koyuncu, yaşama tutunarak beklenenden daha erken iyileşme gösteren yavru köpeğe 'Güçlü' ismini bıraktı. Sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntüler sonrası bir dernek kurucusu Buket Özgünlü, Güçlü'yü sahiplenerek tedavisi için tüm masrafları karşıladığını açıkladı. Güçlü, tedavileri tamamlandıktan sonra Ankara'ya gönderilecek.

Öte yandan bir yavru kedi ise çocuklar tarafından gözlerine çubuk sokulmuş halde bulundu. Tedavi altına alınan yavru kedi, iyileştikten sonra veteriner klinik ve hayvanseverler tarafından sahiplendirileceği ifade edildi.

"Kesilmiş olan kulağın ona duyma kaybı yaşatabilir"

3 gün önce yavru köpeğin yaralı halde kliniklerine getirildiğini belirten veteriner Hekim Bünyamin Gördük, gece geç saatlerde hayvanın getirildiğini ve kafatasında yüzlerce, hatta bine yakın kurt olduğunu söyledi. Gördük, "Bunları temizlemek bizler için çok çok zor oldu. Ama başardık. Ayrıca kulakları kesilmiş arkadaşın. Bu, çok gördüğümüz vakalardan biri. Kulak kesilme olayı. Maalesef toplumumuzda göze daha estetik görünsün diye, daha saldırgan olsun diye hayvan kulaklarını kesme olayı gördüğümüz vakalardan biri. Ama bunun hayvana hiçbir yararı yok. Ayrıca arkadaş da distandel yani köpeklerde gençlik hastalığı var. Teşhis ve tedavisi için çalışmalarımıza başladık. Durumu iyiye gidiyor. Kafatası çok hassas bir bölge, bütün canlılar için çok hassas bir bölge. Kafatasındaki birçok bölge enfeksiyondan erimiş bir şekilde kliniğimize geldi. Hemen müdahalesini yaptık. Distandel dediğimiz bir hastalık var, köpeklerde. ve çok çok ölümcül. Bu arkadaşta da onu tespit ettik. Ama gerekli müdahalesini yaptık. Durumu iyiye gidiyor. Beni sadece endişelendiren şey, kesilmiş olan kulağın ona duyma kaybı yaşatabileceği. Bunun içinde yine elimizden geleni yapacağız. Durumumuz, yaralarımız çok hızlı iyileşme gösterdi. Vücudu çok güçlü, bizde ona 'Güçlü' adını koyduk" dedi.

"Gözlerini kurtarıp onları sahiplendirip güzel bir yuva sahibi yapacağız"

Yavru kedinin de iki gece önce kliniklerine geldiğini aktaran Veteriner Gördük, sözlerine şöyle devam etti:

"Maalesef çocukların elinden kurtarılıp getirildi. Gözüne çubuk sokmaya çalışılırken arkadaşlar görüyorlar. Hemen acil kliniğimize getirdiler. İştahı yoktu ve gözleri tamamen enfeksiyon ve kapalıydı. Tramvaya bağlı kanama vardı. Genel durumumuz toparlamaya çalışıyoruz. Durumumuzda iyiye gidiyor. Gözlerimiz ile ilgili de hemen damla tedavimiz ile işlemlerimiz yapılıyor. İnşallah bu arkadaşımızın gözlerini kurtarıp onları sahiplendirip güzel bir yuva sahibi yapacağız."

Hayvansever Şilan Koyuncu da köpeği arkadaşının bulduğunu dile getirdi. Kendisine haber verildiğini kaydeden Koyuncu, "Hemen kliniğe aldırdık. Zaten çok kötüydü, ölü şekildeydi. Bünyamin hoca gece saat 23.00 civarında kliniğe yetiştirdiğimiz için müdahale etti. Şu an durumu iyiye gidiyor. Buket hanım sahip çıktı. Klinik tedavisi bittikten sonra Ankara'ya göndereceğiz. Çok direndi, çok güçlü bir köpek çıktı. Hayata tutundu. Biz de onun ismini Güçlü koyduk" diye konuştu.

Yaralı hayvanlar, tedavileri tamamlandıktan sonra sahiplenen hayvan severlere teslim edileceği belirtildi.

Sokak hayvanlarına işkence edip ölüme terk ettiler
Sokak hayvanlarına işkence edip ölüme terk ettiler
Sokak hayvanlarına işkence edip ölüme terk ettiler
Sokak hayvanlarına işkence edip ölüme terk ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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