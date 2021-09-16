Sokak hayvanlarina hastane konforunda tedavi· ve bakim yapiliyor - Haberler
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Sokak hayvanlarina hastane konforunda tedavi· ve bakim yapiliyor

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Sokak hayvanlarina hastane konforunda tedavi· ve bakim yapiliyor

Yüzlerce sokak hayvanının tedavi ve rehabilitesinin sürdürüldüğü Giresun Belediyesi Hayvan Barınağında yapılan başarılı çalışmalar devam ediyor.

Yüzlerce sokak hayvanının tedavi ve rehabilitesinin sürdürüldüğü Giresun Belediyesi Hayvan Barınağında yapılan başarılı çalışmalar devam ediyor.

Sokak hayvanlarının hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için seferber olan Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından can dostların ihtiyaçlarına göre ameliyat, tedavi ve bakım hizmetleri gerçekleştiriliyor. Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesi için barınakta kısırlaştırma operasyonlarının yanı sıra aşıları da yapılıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada: "Sokak hayvanlarımız barınağımıza getirilerek bakım, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor. Burada misafir ettiğimiz can dostlarımızın tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşturulmasının ardından sahiplendirme süreci ya da tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Belediye olarak sokak hayvanlarımıza sahip çıkmaya ve onları korumaya devam edeceğiz. Yaşadığımız dünya ve hayatımız, hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile daha da güzelleşecektir. Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin, Onlar bize emanet. Hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile yaşamımız daha da güzelleşecektir" dedi.

HAYVAN BARINAĞINA İLGİ

Diğer yandan, Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi vatandaşlar, öğrenciler ve özellikle de küçük çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hayvanat Bahçesini ziyarete gelenler, burada bulunan hayvanlar ile yakından ilgileniyor. Yabani hayvanların fazla bulunmadığı, özellikle evcil hayvanların bulunduğu Hayvanat Bahçesinin ziyaretçileri her geçen gün artıyor.

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