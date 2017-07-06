Sokak Hayvanlarına Geri Dönüşüm Kutusu Otomatı

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, alınan iki sokak hayvanlarını doyuran geri dönüşüm otomatı kentin farklı noktalarına yerleştirildi.





Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince, sokak hayvanlarını doyuran geri dönüşüm otomatları 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Cumhuriyet Meydanı Müze Sokağı'na yerleştirildi.



Güneş enerjisi ile çalışan geri dönüşüm otomatı ile hem pet şişelerin geri dönüşümü sağlanacak hem de sokak hayvanların su ve yiyecek ihtiyaçları giderilecek. Otomatlara, pet şişe atıldığı zaman sokak hayvanları için mama ve su sağlanacak.



Ekipler ayrıca sıcak havanın artmasıyla kentin farklı noktalarına çok sayıda yemek ve su kabı koydu.



Parkta düzenlenen törende konuşan Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Saffet Yavuz, tüm ilçelerde aynı çalışmanın yapılmasının planlandığını söyledi.



Hem çevreyi korumayı hem de sokak hayvanlarının su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamayı istediklerini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:



"Bölgede ilk kez böyle uygulama gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Valimiz Mustafa Yaman'ın belediyeye başkanlığı görevine başlamasıyla 500 bin liralık bir yatırımı, Mardin'deki hayvanların daha sağlıklı yaşaması için hizmete soktuk. Hayvan Hakları Federasyonu ile son derece uyumlu çalışmalarımız devam ediyor."