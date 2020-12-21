Sokak hayvanlarına eziyete tepki gösterdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokak hayvanlarına eziyete tepki gösterdiler

21.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:42
Sokak hayvanlarına eziyete tepki gösterdiler

Sokak kedisinin 4 bacağının kesilmiş halde bulunduğu Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir araya gelen STK temsilcileri ve vatandaşlar, hayvanlara eziyet edilmesine tepki gösterdi.

Sokak kedisinin 4 bacağının kesilmiş halde bulunduğu Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir araya gelen STK temsilcileri ve vatandaşlar, hayvanlara eziyet edilmesine tepki gösterdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir sokak kedisinin 4 bacağının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilmesine vatandaşların tepkisi sürüyor. Olayın yaşandığı Gölcük ilçesinde bir araya gelen STL temsilcileri vatandaşları, hayvanlara eziyet edilmesine tepki gösterdi. Anıtpark'ta bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği üyeleri, +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği üyeleri, Kocaeli Can Dostları Derneği üyeleri, sivil tolum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar, "Hayvanlara karşı acımasız olmayalım" mesajı verdi. - KOCAELİ

Sokak hayvanlarına eziyete tepki gösterdiler
Sokak hayvanlarına eziyete tepki gösterdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Hande Erçel Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Burak Yılmaz Mbaye Diagne Josef De Souza Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk İngiltere Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokak hayvanlarına eziyete tepki gösterdiler | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:45:11. #1.15#
title