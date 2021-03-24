ANTALYA Sokak hayvanlarına eziyete 'dur' demek için bin kilometre yürüyor

Sokak hayvanlarına eziyete 'dur' demek için bin kilometre yürüyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül (64), sokak hayvanlarına şiddete dikkati çekmek için Mersin'den İzmir'e kadar sürecek yürüyüşünde Antalya'nın Alanya ilçesine ulaştı. İğdigül, "Benim kolum, bacağım, ayağım, tırnağım kopsa da devam diyorum. İnşallah da bu amacına ulaşacaktır" dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan oyuncu ve hayvan hakları savunucu Semih İğdigül, üzerinde şiddete uğramış sokak hayvanlarının fotoğrafı ve 'Yaşamak istiyoruz' yazısı, yelek ve çantasıyla Mersin'den İzmir'e yürüyor. Hayvanlara karşı işkence ve katliamlara dikkati çekmek amacıyla bu yürüyüşe başladığını ifade eden İğdigül, bunların artık durdurulması gerektiğini belirtti.

'BU KÖTÜ İNSANLARI ANNEME ŞİKAYET EDECEĞİM'

Yaklaşık 1,5 ayda bin kilometrelik yolu yürüyerek İzmir'e ulaşmayı hedefleyen İğdigül, hayvanların sesini duyurabilmek için bu yürüyüşe başladığını anlattı. İğdigül, "Bu işkencelere, katliamlara, kol bacak kesmelerine, tecavüzlere her türlü kötülüğe karşılık bir yürüyüş planladım. Bu, canlarımızın sesini duyurmadır. Önce amacım Ankara'ya gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza bu kötü insanları şikayet etmekti fakat onlara ulaşamayacağımı anladım. Bir de İzmir'de Muharrem Bey diye bir kardeşimiz bu canlara yapılan zulümlere karşı açlık grevine başladı. Ben de ona destek vermeye gidiyorum. 85 yaşında Alzheimer hastası bir anam var. Onu (Muharrem Beyi kastediyor) da alıp, anama gideceğiz ve bu insanları şikayet edeceğiz. Amacımız bu. Onlar yaşamak istiyor. Biz yaşatmak istiyoruz. Yaşatmak için de bizim mücadelemiz devam edecek. Benim kolum, bacağım, ayağım, tırnağım kopsa da devam diyorum. İnşallah da bu amacına ulaşacaktır" dedi.

'BU DÜNYA HEPİMİZE YETER'

Yolda kendisini görenlerin de olumlu tepkiler verdiğini ifade eden İğdigül, "Yolda bakıyorlar, 'Kim bu manyak' diyorlar. Alkışlayan oluyor, el sallayan oluyor. Güzel tepkiler alıyorum. Boş boş bakanlar da oluyor. 'Ne yapmaya çalışıyor? Niye yaşamak istiyorsun' filan diyenler oluyor. Ekipler durduruyor, geliyorlar, bakıyorlar, kedi köpek resmini pek görmüyorlar, gördükten sonra 'Tamam anladık' diyerek gidiyorlar. Yani herhangi bir kötü tepkiyle karşılaşmadım. Yolumuza devam ediyoruz. Terleye terleye yorula yorula. 64 yaşındayım ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyorum. Şovmen değilim, reklam yapmıyorum, sadece bu canları yaşatmak istiyoruz kardeşim. Yaşasınlar. Bu dünya hepimize yeter. Onların istediği bir kap su bir kap yemek ve de sevgi. Başka bir şey istemiyorlar ki ne istiyorsunuz bu canlardan" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı