Sokak Hayvanlarına 'Ahbap' Projesi

SİVAS'ta Ahbap Derneği üyesi gençler, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için, 'Sokaktaki ahbaplarımız için' projesi başlattı. Proje kapsamında dernek üyeleri su borularından yaptıkları mama haznelerini kentteki çeşitli parklara yerleştirdi. Belli periyotlarla bu hazneleri kontrol eden gençler, maması bitenleri tekrar doldurarak sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Başkanlığını şarkıcı Haluk Levent'in yaptığı, yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan Ahbap Derneği'nin Sivas Şube üyeleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için su borularından mama hazneleri yaptı. Yeşile boyadıkları 17 su borusunu Sivas'taki çeşitli parklara yerleştiren ve içerisine de mama koyan gençler, belirli periyotlarla kontrol ederek bitenleri yeniden dolduruyor. Sivas'ta tamamı öğrenci 75 üyesi bulunan dernek, yeni projeler oluşturabilmek için sponsor arıyor.

Ahbap Sivas Derneği Başkan Yardımcısı ve Yardımlaşma Kurulu Sorumlusu, Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Fırat Coşkun (20) Sivas'ta 17 mama haznesi hazırladıklarını ve bunları çeşitli parklara yerleştirdiklerini söyledi. Coşkun, "Bu fikrin ortaya çıkmasındaki sebep, belediye çöp kovalarını akıllı kovalarla değiştirdi. Bu akıllı kovalarda hayvanların yemek bulma şansı yoktu. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak bu duruma sessiz kalmadık ve böyle bir şey düşündük. 17 tane mama haznesini çeşitli parklara yerleştirdik. Sponsor bulursak bu sayıyı daha da artıracağız. Bize maliyeti yaklaşık 400 lira gibi bir maliyeti oldu. Bunların 10 tanesi için bir sponsor bulduk. 7 tanesini de hayvansever bir akvaryumcu var, o karşıladı. Onun dışında boruları boyama işini de Ahbap Derneği olarak biz yaptık. Sponsor buldukça, hazneleri doldurmaya çalışıyoruz. İnsanlar da bunu öğrendikçe kendiliğinden dolacağına inanıyoruz gönüllü insanlar tarafından. Mama kaplarının yanına bir de su kapları koymayı düşünüyoruz. Maddi boyutu olduğu için sponsor arıyoruz. İlerleyen zamanlarda onu da yapacağız" ifadelerini kullandı.

'AHBAP KARŞILIK BEKLEMEZ'

Ahbap Derneği'nin Sivas'taki en eski üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencisi Ahmet Selim Bıyık (23) ise Ahbap Derneği'nin karşılık beklemeden birçok proje hazırladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ahbap Sivas'ın en eski üyesiyim. 1,5 yıl önce kurulduk. Sayın Haluk Levent'in kurduğu resmi bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ahbap doğadaki canlılara, çevreye ve insanlara karşılık beklemeden yardımlar yapar. Ahbap Sivas'ta da ciddi bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar birçok hastaya, evsize yardımda bulunduk, çocuklar için projeler ürettik. Şu anda da bu projedeki gibi doğadaki canlılara gayet güzel bir proje ürettik. Yardımsever insanlardan da destek bekliyoruz. Biz Sivas'ta 75 kişiyiz, bu kişilerin hepsi öğrenci, maddi bir desteğimiz yok. Bize sponsor olurlarsa seviniriz."

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Cumhuriyet Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümü öğrencisi Burak Özen (21) ise 3 ay önce derneğe üye olduğunu, farkındalık oluşturmak adına bu tür projeleri ortaya koyduklarını söyledi. Özen "Öncelikle sokak hayvanları insanlar kadar değerli olmalı. Türkiye'de insan canının değerinin olmadığını biliyoruz, aynı zamanda hayvanlara da çok eziyet ediliyor. Biz bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Onun için de hayvanlar için çeşitli projeler üretmeye çalışıyoruz. Hayvanların, Allah tarafından bize bir emanet olduğunu düşünüyorum. İşin dini boyutunu da geçecek olursak 'Merhamet etmeyene merhamet olunmaz' diye bir Hadis-i Şerifimiz var. O yüzden hayvanları sevmeliyiz, korumalıyız, onlarla ilgilenmeliyiz. Herkesten duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi. - Sivas