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Sokak hayvanlarına 45 kilogram mama şartıyla uzlaştılar

Sokak hayvanlarına 45 kilogram mama şartıyla uzlaştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, dosyanın tarafları müşteki ile şüpheli arasında kedi maması alınması karşılığında uzlaşma sağlandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, dosyanın tarafları müşteki ile şüpheli arasında kedi maması alınması karşılığında uzlaşma sağlandı.

Antalya'da bir kişi özel güvenlik sertifikası almak amacıyla gittiği firmada ücret konusunda yaşanan tartışma neticesinde firma sahibi tarafından tehdit edilip yaralandı. Müşteki, aldığı doktor raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, dosyanın tarafları müşteki ile şüpheli arasında uzlaşma sağlandı.

Soruşturma dosyası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı tarafından uzlaştırmacıya verildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde, müştekinin, şüphelinin kendisine sokak hayvanlarına vermek üzere 3 paket 15 kilogramlık kedi maması alması durumunda uzlaşabileceğini belirtti. Şüphelinin, müştekinin istediği kedi mamalarını alması üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandığı bildirildi. - ANTALYA

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