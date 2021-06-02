Sokak Hayvanlarımıza Yönelik Çalışmalarımız Hız Kesmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak Hayvanlarımıza Yönelik Çalışmalarımız Hız Kesmiyor

Sokak Hayvanlarımıza Yönelik Çalışmalarımız Hız Kesmiyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokakta yaşayan can dostlarımız için gerçekleştirdikleri çalışmaları Mayıs ayı boyunca da aralıksız olarak sürdürdü.

Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokakta yaşayan can dostlarımız için gerçekleştirdikleri çalışmaları Mayıs ayı boyunca da aralıksız olarak sürdürdü.

Veteriner İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Mayıs ayı boyunca 37 kedi ve 3 köpeğin kısırlaştırma operasyonu tamamlandı. Uzman ekiplerce alınan kedi ve köpekler kısırlaştırma işlemlerinin ardından gerekli sağlık kontrollerinden geçirilirken, 5199 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen tedavilerinin ardından can dostlarımız, alındıkları bölgelere geri bırakıldı.

Can Dostlar Yeni Yuvalarına Kavuşuyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında can dostlarımız, belediyemiz ve kentlilerimizin de duyarlılıkları sayesinde yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor. Sahiplendirme çalışmaları doğrultusunda yine Mayıs ayında 9 köpek ve 3 kedi yeni yuvalarına kavuştu.

Kentimizi ve yaşamımızı paylaştığımız can dostlarımız ile ilgili konularda kentlilerimiz, 0286 212 60 08 ve mobil 0552 986 7128 nolu telefonlardan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşabilirler.

02. 06. 2021 14: 08

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Ebru Gündeş İlker Kaleli
Spor Ali Koç Şenol Güneş Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokak Hayvanlarımıza Yönelik Çalışmalarımız Hız Kesmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 14:46:25. #1.16#

title