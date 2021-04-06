Sokak hayvanları Yunusemre Belediyesine emanet

Yunusemre Belediyesi "Onlar Bize Emanet" sloganı ile sokak hayvanlarına sahip çıkarak hasta, yardıma muhtaç sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.

Yunusemre Belediyesi "Onlar Bize Emanet" sloganı ile sokak hayvanlarına sahip çıkarak hasta, yardıma muhtaç sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.

Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip, hayvan ambulansı ile günün her anı sokak hayvanlarının yardımına yetişiyor. 2021 yılının ilk üç ayında 270 olaya müdahale ederek sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan ekipler, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanı bulunduğu bölgeden alarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırıyor. Burada tedavileri ve rehabilitasyonları gerçekleştirilen sokak hayvanları yine aynı ekipler tarafından alındıkları bölgeye ulaştırılarak doğal ortamlarına bırakılıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonuna yönelik kurulan ekiplerin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini söyledi. Başkan Çerçi açıklamasında, "Şehrimizin sokaklarında bizlerle birlikte yaşayan sokak hayvanlarımızdan hasta, yaralı ve bakıma muhtaç olanları toplayarak tedavilerinin ve rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Bu çalışmamızın daha iyi şartlarda verilebilmesi için daha önce hayvan ambulanslarımızı hizmete sokmuştuk. Şu anda 3 ekibimiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor. 2021 yılının ilk 3 ayında ekiplerimiz 270 yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanımızın yanında oldu. Arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı