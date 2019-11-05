Sokak hayvanları Yıldırım'da emin ellerde

05.11.2019 14:20

Sokak hayvanlarının özellikle tedavisi ve sahiplendirilmesi konusunda duyarlı çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, tüm canlıların yaşama hakkına saygı duyan anlayışla çalışmalar yürütüyor. Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne gelen sahipsiz hayvanlar burada uzman veteriner hekimler tarafından muayeneden geçirilirken, tedaviye ihtiyacı olan canlılara derhal müdahale ediliyor. Ardından hem iç hem dış parazit ve kuduz aşıları yapılan hayvanların ayrıca kısırlaştırma işlemleri de tamamlanıyor. Sağlığına kavuşturulan ve kimlik kartları çıkarılan sahipsiz hayvanlar daha sonra ise tamamen ücretsiz bir şekilde sahiplendiriliyor. Yıldırım Belediyesi, sahiplendirme kampanyası kapsamında son 7 ayda 506 can dostunu yeni yuva sahibi yaptı. Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 265 tedavi yapıldı.

'SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ'

Sadece Yıldırımlılara karşı değil, doğaya ve sokak hayvanlarına karşı da sorumlulukları olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan şehrin doğasını korurken diğer yandan da şehirde yaşayan canlılara sahip çıkmamız gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Bizim toplum olarak en önemli hasletlerimizden birisi merhamet duygusudur. Bu da sadece insanlarla sınırlı değil, tüm canlıları kapsayan bir merhamet anlayışıdır. Dün olduğu gibi bugün de bu duygularımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizden istirhamım kapılarının önüne bir kap yiyecek ve su koyarak, can dostlarımızı aç ve susuz bırakmayıp onların yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olmaları" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ'DAN SAHİPLENME ÇAĞRISI

Yıldırım Belediyesi olarak sokak canlılarının sahiplendirilerek birer yuva bulması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, "Buradaki merkezimiz, can dostlarımız için her türlü imkanı bünyesinde barındırıyor. Geride bıraktığımız 7 aylık görev süremiz boyunca, bin 786 başıboş sokak hayvanını toplayarak, 506'sını sahiplendirdik. Yine 3 bin 265 hayvanı tedavi ettik. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Hemşehrilerimiz yeni bir hayvan edinmek yerine şefkat bekleyen sevimli dostlarımızı sahiplenerek onları sokaklardan kurtarabilirler" ifadelerini kullandı. Öte yandan sokak hayvanlarını sahiplenerek sokaktan kurtarmak isteyen vatandaşlar, Cumalıkızık'taki Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'ne giderek veya 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'nden bilgi alarak onları sıcak bir yuvaya kavuşturabilirler.

Kaynak: Bültenler