Sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu
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Sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu

21.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:50
Sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu

Turgutlu Belediyesi ve Genç İş İnsanları Platformu sokak hayvanları için örnek bir çalışmaya imza attı.

Turgutlu Belediyesi ve Genç İş İnsanları Platformu sokak hayvanları için örnek bir çalışmaya imza attı. Platform tarafından teslim edilen, soğuk havalarda sokak hayvanlarının barınabileceği 20 adet köpek evi Turgutlu Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilecek.

Turgutlu Belediyesi ve Genç İş İnsanları Platformu işbirliği ile hayata geçen çalışma doğrultusunda sokak hayvanları sıcacık yuvalarına kavuştu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ile Genç İş İnsanları Platformu Üyesi Avukat Ömer Temizel ve platformun diğer üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, platform 20 adet köpek evini Turgutlu Belediyesine teslim etti. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, platform üyeleriyle birlikte köpek evlerini ilk olarak Ortapark'a yerleştirdi. Köpek evleri Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan tüm alanlara yerleştirilecek.

Genç İş İnsanları Platformu Üyesi Avukat Ömer Temizel, "Bu soğuk günlerde sokak hayvanlarına bir katkı sağlamak istedik. Turgutlu Belediyesi işbirliği ile biz bu etkinliğimizi kampanyaya dönüştürmek istiyoruz. Bütün Turgutlu'nun elini taşın altına koyduğu, 'kulübeler bizden, mamalar sizden' projesi haline dönüştürmek istiyoruz. Bütün sokak hayvanlarına bu kış günlerinde sahip çıkalım, mamasız ve yersiz bırakmayalım diyoruz. Başkanımız Çetin Akın ve başkan yardımcılarımıza bu projede öncülük sağladıkları için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Başkan Çetin Akın, "Turgutlumuzun ihtiyaçları noktasında önemli katkı sunmaya başlayan Genç İş İnsanları Platformu ile birlikte can dostlarımız için güzel bir çalışmaya imza attık. Platform üyeleri, sokakta yaşayan köpeklerimizin soğuk havalarda barınabilecekleri 20 adet köpek evini belediyemize teslim ettiler. Bizler de ihtiyaç duyulan tüm noktalarımıza köpek evlerimizi yerleştireceğiz. Turgutlumuza sundukları katkılar için Genç İş İnsanları Platformuna yürekten teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu
Sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu
Sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu
Sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu
Sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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