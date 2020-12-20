Sokak hayvanları yeni evlerine yerleştiriliyor

Sokak hayvanları yeni evlerine yerleştiriliyor

HAKKARİ -Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokakta yaşayan hayvanlar için yapılan 'Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi' yeni konuklarını kabul ediyor.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatları üzerine Suüstü köyünde 7 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen hayvan barınağı, çetin kış mevsimi öncesi hazır hale getirildi. Yüksekova Belediyesi ekipleri, barınağın hazır hale gelmesi üzerine ilçe merkezinde bulunan sokak hayvanlarını toplayarak buraya getiriyor. Barınak sorumlusu ve Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, "İlçemizde gün geçtikçe sokak hayvanları artıyor. Kısırlaştırma faaliyetlerimiz vardı ama yetmiyordu. Kontrol edeceğimiz bir alanımız yoktu, rehabilitasyonumuz yoktu. Vatandaşlardan yoğun bir şikayet geliyordu. Köylerden de şehre köpek bırakılıyordu. Bizde bu açıdan biraz sıkıntı yaşıyorduk. Gelen şikayetler doğrultusunda Kaymakamımız Osman Doğramacı'nın talimatlarıyla 2 ay süresinde barınağımızı yaptık. Biz barınağımızı daha da geliştireceğiz. Sokak hayvanları en azından Yüksekova'nın sert kışına karşı burada hem beslenebilecekler hem de yaşayabilecekler. Biz kış boyunca bunları misafir edeceğiz ve kısırlaştıracağız. Özellikle saldırgan hayvanlar var, ıslah edeceğiz. Kısırlaşmasını yaptıktan sonra belli periyotlarla sokağa salacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız sabırlı olsunlar. Her yerde sokak hayvanları var. Sokak hayvanları ile beraber yaşamayı öğrenmeyi bileceğiz. Kısırlaştırılan hayvanlar insanlara saldırmayacak, insanlarla sosyal şekilde yaşayacaklar. Biz yaklaşık 3 gün içerisinde 150 köpeği aldık. Bunlardan çoğu dişi, yavru ile beraber sıcak kulübelerine yerleştirdik. Burada tüm sivil örgüt kuruluşlarımızdan, vatandaşlarımızdan gelip barınağımızı görsünler istiyoruz. Buraya kulübe ve mama desteği sağlamak isteyen vatandaşlarımız varsa her türlü bağışa açığız. Burada en önemlisi hayvanları sahiplendirmektir. Burada yapacağımız protokol karşılığında köpeği veya kediyi vatandaşa teslim edeceğiz. Adres bilgilerini alacağız ve kayıt altına alacağız. Cip yerleştireceğiz, sonrasında ayda bir defa onları kime verdiysek takip edeceğiz. Şimdi şehir merkezimizde tahmince yavrularla beraber 700'e yakın bir popülasyon var. Bu da ciddi bir rakam. İnşallah kısa zamanda tüm hayvanlarımız yeni yaşamlarıyla mutlu kalacaklar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK