Sokak Hayvanları Üşümesin Diye Yapılan Kulübeler Şehrin Birçok Noktasına Bırakıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sivil Öğrenciler Kulübü ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile öğrenciler tarafından yapılan kulübeler, şehrin birçok noktasına bırakıldı.



Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar'da bir araya gelen öğrenciler Bilecik Belediyesi tarafından temin edilen tahta palet, kullanılmış branda ve diğer malzemelerle birlikte kendi elleriyle köpek kulübesi yaptı. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sivil Öğrenciler Kulübü Başkanı Halit Aydemir ile öğrencilerin katıldığı faaliyette yapılan kulübeler, şehrin birçok noktasına yerleştirildi. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı yapılan çalışma hakkında yaptığı açıklamada; "Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenci kulüpleri 10 gün önce bize bir teklifle geldiler, sokak hayvanlarına kulübeler yapalım diye. Bize bunu çok büyük bir zevkle kabul ettik. Belediyemiz burayı bize açtı. Çocuklarımız burada güzel bir çalışma ile birçok kulübeyi tamamladı. Biz tüm insanlardan bu soğuk havalarda destek bekliyoruz. Lütfen yiyeceklerini çöplere değil, konteynırların kenarlarında poşetler içinde koyalım ki karınları doyabilsin. Hayvanlara besleme yapan insanlara lütfen engel olmayalım. Bu onların kanuni hakkıdır, hayvanları hepimiz beslemek zorundayız, lütfen herkes elini taşın altına koysun, bize yardımcı olsunlar. Yaptığımız barınakları şehrin çeşitli bölgelerine koyacağız. Çünkü kısırlaştırdığımız hayvanları sokaklara biz geri bıraktık. Onların şu anda kapalı yerlere ihtiyaçları var. Onun içinde kulübelerin hepsini yerleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sivil Öğrenciler Kulübü Başkanı Halit Aydemir ise gerçekleştirilen çalışmanın önemine dikkat çekerek bütün paydaşlara teşekkür etti. - BİLECİK