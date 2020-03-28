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Altındağ Belediyesi, Koronavirüs, Altındağ

Sokak hayvanları unutulmuyor

Sokak hayvanları unutulmuyor Koronavirüs'e karşı alınan önlemlerin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkan Altındağ Belediyesi, hayvanlara mama desteği verdi.

28.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:44
Sokak hayvanları unutulmuyor

Sokak hayvanları unutulmuyor

ANKARA - Koronavirüs'e karşı alınan önlemlerin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkan Altındağ Belediyesi, hayvanlara mama desteği verdi.

Altındağ'da sokak hayvanları sahipsiz kalmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçenin belirli noktalarına mama bırakılarak hayvanlara yiyecek yardımı yapıldı. Tarihi noktalara, parklara, boş arazilere, ormanlık alanlara hatta köy yollarına kadar ulaştırılan yiyecek yardımı ile çok sayıda hayvanın soğuk ve açlık nedeniyle zarar görmeden hayatta kalması sağlandı.

"Hayvanlar da bizim dostumuz"

Altındağ Belediyesi olarak sokak hayvanlarına her zaman büyük özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı "Hayvanlar da bizim dostlarımız... Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, hayvan dostlarımızı da elbette unutmamalıyız. Alınan tedbirler nedeniyle artık insanlar dışarı çıkamadığından, sokak hayvanlarının yiyecek bulma ihtimali de giderek zayıflıyor. Şartlar onlar için de hayli zorlayıcı Bu şartlardan ne kadar az hayvan dostumuz zarar görürse o kadar iyi..." dedi.

"Vatandaşlardan da destek bekliyoruz"

Başkan Balcı ayrıca, Altındağlı vatandaşlardan da bu konuda destek istedi. Başkan Balcı "Biz elimizden geldiği kadar, açık arazilerde hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Altın kalpli Altındağlı hemşehrilerimizin sokaktaki canlılara da şefkatle yaklaşacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları unutulmuyor

Kaynak: İHA

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Sokak hayvanları unutulmuyor

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