Sokak hayvanları unutulmadı
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Sokak hayvanları unutulmadı

22.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:46
Sokak hayvanları unutulmadı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirleri uygulamaya devam ederken, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirleri uygulamaya devam ederken, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarına devam eden Kartepe Belediyesi, bir yandan da vatandaşlara evde kalın çağrısı yapıyor. Belediye ekipleri bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyor. Başkan Mustafa Kocaman'ın talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelerde gereken tedbirleri aldı. Sokak hayvanlarının mama ihtiyacının yanı sıra iç, dış parazit ve uyuza karşı bakımları da yapılıyor.

Covid-19 tedbirlerine ilçe genelinde riayet edildiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan son genelgeye uygun olarak gereken tedbirler uygulanmaktadır. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz. Her canın yanındayız. Sokak hayvanlarına yönelik veteriner hekimimiz gözetiminde 7/24 hizmet verilmektedir. Günlük kuru mama ve diğer gıdaların sağlandığı barınakların konukları olan sokak hayvanlarının aşılama işlemleri de bünyemizdeki veteriner hekim tarafından yapılmaktadır". dedi. - KOCAELİ

Sokak hayvanları unutulmadı
Sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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