Sokak hayvanları unutulmadı
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Sokak hayvanları unutulmadı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverler, sokak hayvanlarını unutmadı.

Sokak hayvanları unutulmadı
24.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:16

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverler, sokak hayvanlarını unutmadı.

Yozgatlı Oktay Yıldırım, Valilikten aldığı özel izinle, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına mama bıraktı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için mama ve 100 mama kabı aldığını söyledi.

Kısıtlamadan dolayı insanların sokağa çıkamadığını belirten Yıldırım, "Bu nedenle sokak hayvanlarının aç kalacağını düşündüm. Valilikten sokağa çıkmak için izin aldım." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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