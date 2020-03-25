Sokak hayvanları unutulmadı Korona virüs (KOVID-19) salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrısı yapılan Çorlu'da sokak hayvanlarının yardımına da belediye ekipleri yetişti.

Korona virüs (KOVID-19) salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrısı yapılan Çorlu'da sokak hayvanlarının yardımına da belediye ekipleri yetişti.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokaktaki dostları unutmadı. Sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen duyarlı vatandaşların tedbir sebebiyle evlerinde kalmaları ve hayvanlara verilmek üzere yemek bağışlayan işletmelerin kapalı olmasından dolayı beslenemeyen sokak hayvanları Çorlu Belediyesi zabıta ekiplerince beslenmeye devam ediyor.

Belediye ekiplerinin tedbir süresince Çorlu ve çevresindeki sokak hayvanlarını besleyeceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA