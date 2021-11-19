SOKAK HAYVANLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE BAKIM ÇALIŞMALARI - Haberler
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SOKAK HAYVANLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE BAKIM ÇALIŞMALARI

Habermetre - Haberler | Toplum
SOKAK HAYVANLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE BAKIM ÇALIŞMALARI

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

BİLECİK (Habermetre) - Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Can dostlarımız sokak hayvanları için başta barınma olmak üzere tedavi, iyileştirme ve kısırlaştırma gibi birçok başlıkta hizmetlerin verildiği tedavi ve rehabilitasyon merkezinin bazı noktalarında bakım ve yenileme çalışması yapılıyor.

Sokak hayvanları için yeni suluk ve mama bölümlerinin yapıldığı çalışmalar kapsamında ayrıca temizliğin daha rahat yapılması amacıyla bazı bölümlerde zemin yenileme çalışması gerçekleştirildi.

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