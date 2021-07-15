Mardin'de belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı
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Mardin'de belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı

Mardin'de belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Yaşam

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne yönelik bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "hayvanlara iyi bakılmadığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne yönelik bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "hayvanlara iyi bakılmadığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin kapsamlı incelemeler ve araştırmaları sonucu söz konusu paylaşımlarda yer alan görsellerin Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine ait olmadığının belirlendiği bildirildi.

Sokak hayvanları konusunda Türkiye'de örnek olan merkezin bünyesinde kurulan "Kısırlaştırma ve Tedavi Amaçlı Bakım Merkezi"nde 7 gün 24 saat 10 veteriner hekim ve 32 personelin tüm ilçelere hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca merkezimiz bünyesinde 10'u karantina padoku olmak üzere 93 padok, kedi evi, ahır ve 2 yoğun bakım ünitesinde bütün canlarımızın bakım ve tedavilerine devam edilmektedir. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde görev yapan bütün personellerimiz hayvan dostu olmakla beraber can dostlarımızın bakım ile tedavileri için her türlü fedakarlığı ve hassasiyeti gösterdikleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Mardin'de belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı
Mardin'de belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı
Mardin'de belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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