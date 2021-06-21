Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı Tanıtıldı

İlimizde sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesinin önlenmesi ve bu hayvanların takip edilmesi anlamında, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından hizmete hazır hale getirilen, "Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı" tanıtım programı Valimiz Sayın Avni Çakır'ın...