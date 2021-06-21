Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı Tanıtıldı
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Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı Tanıtıldı

Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı Tanıtıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimizde sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesinin önlenmesi ve bu hayvanların takip edilmesi anlamında, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından hizmete hazır hale getirilen, "Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı" tanıtım programı Valimiz Sayın Avni Çakır'ın...

İlimizde sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesinin önlenmesi ve bu hayvanların takip edilmesi anlamında, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından hizmete hazır hale getirilen, "Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı" tanıtım programı Valimiz Sayın Avni Çakır'ın katılımı ile KASMİB Binası önünde gerçekleştirildi.

Bugün itibarıyla İnebolu ilçemizden başlayarak ilçelerimizde kısırlaştırma ile ihtiyaç duyulan aşılama ve benzeri çalışmalar bir plan dahilinde yürütülecek.

KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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